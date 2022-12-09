Хотіли рубати ліс: на Рівненщині трактор із причепом підірвався на міні
9 грудня в лісах поблизу смт Зарічне Рівненської області на міні підірвався причіп трактора, коли місцеві жителі їхали незаконно рубати ліс.
Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Пряма мова: "Сьогодні в лісах поблизу Зарічного на міні підірвався причіп трактора. На щастя - водій та пасажир не постраждали. Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле. А винуватці були затримані після спроби втечі.
Наголошую! На Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси. І не потрібно думати, що ви "найхитріші". Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу".
Деталі: Коваль закликав "бути уважними і дотримуватися здорового глузду", коли йдеться про життя й безпеку.