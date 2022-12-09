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Хотіли рубати ліс: на Рівненщині трактор із причепом підірвався на міні

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 19:55
Хотіли рубати ліс: на Рівненщині трактор із причепом підірвався на міні
"Лісоруби" підірвалися на міні у Рівненській області, фото Віталія Коваля

9 грудня в лісах поблизу смт Зарічне Рівненської області на міні підірвався причіп трактора, коли місцеві жителі їхали незаконно рубати ліс.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль

Пряма мова: "Сьогодні в лісах поблизу Зарічного на міні підірвався причіп трактора. На щастя - водій та пасажир не постраждали. Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле. А винуватці були затримані після спроби втечі. 

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Наголошую! На Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси. І не потрібно думати, що ви "найхитріші". Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу".

 
 

Деталі: Коваль закликав "бути уважними і дотримуватися здорового глузду", коли йдеться про життя й безпеку.

Теми: Рівненська областьмінування
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