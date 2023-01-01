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Росія почала змінювати тактику обстрілів – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 21:51
Вадим Скібіцький, скріншот відео

Росія почала змінювати тактику обстрілів України, комбінуючи різні типи озброєння.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба ГУР

Деталі: За словами Скібіцького, ворог почав змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

"Ми бачимо вплив економічних санкцій на РФ. Вони намагаються обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити", - сказав представник ГУР.

Він зазначив, що у росіян зараз в дефіциті балістичні ракети "Іскандер", наближаються до закінчення запаси "Калібрів", зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

За словами представника ГУР, Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.

Він також додав, що ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ.

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"Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - повідомив Скібіцький.

При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.

"Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", - сказав Скібіцький.

Слухайте також подкаст УП: Зміна тактики ракетних обстрілів, "вагнерівці" кажуть про нестачу снарядів, чим є армія Білорусі — головне про війну за тиждень

Теми: розвідкаРосіявійна
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