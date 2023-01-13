Журналісти CNN кажуть, що бачили організований відхід військ ЗСУ з Соледара

Журналісти знімальної групи мережі новин CNN заявили, що були свідками організованого відходу з Соледара українських захисників у п'ятницю 13 січня.

Джерело: CNN

Дослівно: "Команда, яка перебуває приблизно за 2,5 милі (близько 4 кілометрів) від Соледара, стала свідком того, як українські сили виводили війська в п'ятницю вдень, що виглядало як організоване відведення військ з міста (Соледар - ред)".

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Деталі: Журналісти також повідомили, що серед українських військовослужбовців, які відходили, паніки не спостерігалося.

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