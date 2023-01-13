Журналісти CNN кажуть, що бачили організований відхід військ ЗСУ з Соледара

Журналісти знімальної групи мережі новин CNN заявили, що були свідками організованого відходу з Соледара українських захисників у п'ятницю 13 січня.

Джерело: CNN

Дослівно: "Команда, яка перебуває приблизно за 2,5 милі (близько 4 кілометрів) від Соледара, стала свідком того, як українські сили виводили війська в п'ятницю вдень, що виглядало як організоване відведення військ з міста (Соледар - ред)".

Деталі: Журналісти також повідомили, що серед українських військовослужбовців, які відходили, паніки не спостерігалося.

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Що було раніше:

13 січня Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 січня повідомляла, що ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.

Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.

12 січня Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.

13 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс 13 січня заявив, що тактичне просування окупантів на фронті не зможе змінити стратегічний провал Росії та хід війни у цілому