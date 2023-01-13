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Журналісти CNN кажуть, що бачили організований відхід військ ЗСУ з Соледара

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 16:28
Супутниковий знімок Соледара, фото Maxar, Getty Images

Журналісти знімальної групи мережі новин CNN заявили, що були свідками організованого відходу з Соледара українських захисників у п'ятницю 13 січня.

Джерело: CNN

Дослівно: "Команда, яка перебуває приблизно за 2,5 милі (близько 4 кілометрів) від Соледара, стала свідком того, як українські сили виводили війська в п'ятницю вдень, що виглядало як організоване відведення військ з міста (Соледар - ред)".

Деталі: Журналісти також повідомили, що серед українських військовослужбовців, які відходили, паніки не спостерігалося.

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Що було раніше:

  • 13 січня Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 січня повідомляла, що ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.
  • Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.
  • 12 січня Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.
  • 13 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.
  • Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс 13 січня заявив, що тактичне просування окупантів на фронті не зможе змінити стратегічний провал Росії та хід війни у цілому

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Теми: Соледарвійна
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