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Журналисты CNN говорят, что видели организованный отход войск ВСУ из Соледара

Станислав ПогориловПятница, 13 января 2023, 16:28
Спутниковый снимок Соледара, фото Maxar, Getty Images

Журналисты съемочной группы новостийной телесети CNN заявили, что были свидетелями организованного ухода из Соледара украинских защитников в пятницу 13 января.

Источник: CNN

Дословно: "Команда, которая находится примерно в 2,5 милях (около 4 километров) от Соледара, стала свидетелем того, как украинские силы выводили войска в пятницу днем, что выглядело как организованный отвод войск из города (Соледпр - ред.)".

Детали: Журналисты также сообщили, что среди украинских военнослужащих, которые отходили, паники не наблюдалось.

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Что предшествовало

  • 13 января Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января сообщала, что ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой - украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.
  • Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.
  • В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.
  • 13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.
  • Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс 13 января заявил, что тактическое продвижение оккупантов на фронте не сможет изменить стратегический провал России и ход войны в целом

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Темы: Соледарвойна
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