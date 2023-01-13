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Журналисты CNN говорят, что видели организованный отход войск ВСУ из Соледара

Станислав ПогориловПятница, 13 января 2023, 15:28
Журналисты CNN говорят, что видели организованный отход войск ВСУ из Соледара
Спутниковый снимок Соледара, фото Maxar, Getty Images

Журналисты съемочной группы новостийной телесети CNN заявили, что были свидетелями организованного ухода из Соледара украинских защитников в пятницу 13 января.

Источник: CNN

Дословно: "Команда, которая находится примерно в 2,5 милях (около 4 километров) от Соледара, стала свидетелем того, как украинские силы выводили войска в пятницу днем, что выглядело как организованный отвод войск из города (Соледпр - ред.)".

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Детали: Журналисты также сообщили, что среди украинских военнослужащих, которые отходили, паники не наблюдалось.

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Что предшествовало

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  • 13 января Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января сообщала, что ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой - украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.
  • Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.
  • В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.
  • 13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.
  • Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс 13 января заявил, что тактическое продвижение оккупантов на фронте не сможет изменить стратегический провал России и ход войны в целом

Темы: Соледарвойна
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