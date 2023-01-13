Журналисты CNN говорят, что видели организованный отход войск ВСУ из Соледара

Журналисты съемочной группы новостийной телесети CNN заявили, что были свидетелями организованного ухода из Соледара украинских защитников в пятницу 13 января.

Источник: CNN

Дословно: "Команда, которая находится примерно в 2,5 милях (около 4 километров) от Соледара, стала свидетелем того, как украинские силы выводили войска в пятницу днем, что выглядело как организованный отвод войск из города (Соледпр - ред.)".

Реклама:

Детали: Журналисты также сообщили, что среди украинских военнослужащих, которые отходили, паники не наблюдалось.

Читайте также: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ