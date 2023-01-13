Журналисты CNN говорят, что видели организованный отход войск ВСУ из Соледара
Пятница, 13 января 2023, 16:28
Журналисты съемочной группы новостийной телесети CNN заявили, что были свидетелями организованного ухода из Соледара украинских защитников в пятницу 13 января.
Источник: CNN
Дословно: "Команда, которая находится примерно в 2,5 милях (около 4 километров) от Соледара, стала свидетелем того, как украинские силы выводили войска в пятницу днем, что выглядело как организованный отвод войск из города (Соледпр - ред.)".
Детали: Журналисты также сообщили, что среди украинских военнослужащих, которые отходили, паники не наблюдалось.
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Что предшествовало:
- 13 января Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января сообщала, что ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой - украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.
- Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.
- В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.
- 13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.
- Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс 13 января заявил, что тактическое продвижение оккупантов на фронте не сможет изменить стратегический провал России и ход войны в целом
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