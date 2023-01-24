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Від Резнікова вимагають розслідування щодо Хмельницького, який займався закупівлями

Олена РощінаВівторок, 24 січня 2023, 16:54
Олексій Резніков, фото Міноборони

Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від міністра оборони Олексія Резнікова провести службове розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького, на якого НАЗК вже склало адміністративний протокол.

Джерело: НАЗК

Деталі: Голова НАЗК Олександр Новіков 23 січня вніс припис міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель, щоб з’ясувати обставини надання агентству недостовірної інформації про аудиторський звіт, а також порушення термінів відповіді.

Це дасть змогу притягнути керівника департаменту до дисциплінарної відповідальності в рамках військового статуту, оскільки він є військовослужбовцем.

Крім того, 16 січня НАЗК склало адміністративний протокол про правопорушення, пов’язане з корупцією, щодо керівника департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

У межах перевірки наявності корупційних ризиків Міноборони, яка тривала до кінця грудня, НАЗК звернулося з вимогою надати копію аудиторського звіту департаменту внутрішнього аудиту міністерства. Завдяки аналізу таких звітів агентство може встановити, наскільки ефективно певна установа вживає заходи для мінімізації корупційних ризиків.

У відповідь на вимогу НАЗК Богдан Хмельницький надіслав листа, у якому заявив, що такого звіту немає і надати його він не може. 

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Пізніше стало відомо, що цей посадовець під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіту немає і він не може його надати.

Крім того, чиновник порушив термін відповіді, зазначений законом у ч. 8 ст. 12 закону "Про запобігання корупції".

16 січня, одночасно зі скеруванням адмінпротоколу до Солом’янського суду Києва, НАЗК закликало Міністерство оборони усунути Богдана Хмельницького від виконання обов’язків заступника директора департаменту на період розгляду цієї справи в суді. 

Копію протоколу посадовцю вручено особисто під підпис.

Передісторія: 

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Теми: МіноборониРезніковНАЗКдержзакупівлі
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