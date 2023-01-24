От Резникова требуют расследования по Хмельницкому, который занимался закупками
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует от министра обороны Алексея Резникова провести служебное расследование в отношении руководителя департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, на которого НАПК уже составило административный протокол.
Источник: НАПК
Детали: Глава НАПК Александр Новиков 23 января внес предписание министру обороны Алексею Резникову о проведении служебного расследования в отношении руководителя департамента госзакупок, чтобы выяснить обстоятельства предоставления агентству недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушение сроков ответа.
Это позволит привлечь руководителя департамента к дисциплинарной ответственности в рамках военного устава, поскольку он является военнослужащим.
Кроме того, 16 января НАПК составило административный протокол о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении руководителя департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Богдана Хмельницкого.
В рамках проверки наличия коррупционных рисков Минобороны, которая длилась до конца декабря, НАПК обратилось с требованием предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства. Благодаря анализу таких отчетов агентство может установить, насколько эффективно определенное учреждение принимает меры для минимизации коррупционных рисков.
В ответ на требование НАПК Богдан Хмельницкий прислал письмо, в котором заявил, что такого отчета нет и предоставить его он не может.
Позже стало известно, что этот чиновник под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчета нет и он не может его предоставить.
Кроме того, чиновник нарушил срок ответа, указанный законом в ч. 8 ст. 12 закона "О предотвращении коррупции".
16 января, одновременно с направлением админпротокола в Соломенский суд Киева, НАПК призвало Министерство обороны отстранить Богдана Хмельницкого от исполнения обязанностей заместителя директора департамента на период рассмотрения этого дела в суде.
Копия протокола должностному лицу вручена лично под подпись.
Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Государственное бюро расследований в середине января сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных, а Национальное антикоррупционное бюро заявило, что начало расследование о продовольствии еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.