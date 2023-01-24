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От Резникова требуют расследования по Хмельницкому, который занимался закупками

Елена РощинаВторник, 24 января 2023, 16:54
Алексей Резников, фото Минобороны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует от министра обороны Алексея Резникова провести служебное расследование в отношении руководителя департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, на которого НАПК уже составило административный протокол.

Источник: НАПК

Детали: Глава НАПК Александр Новиков 23 января внес предписание министру обороны Алексею Резникову о проведении служебного расследования в отношении руководителя департамента госзакупок, чтобы выяснить обстоятельства предоставления агентству недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушение сроков ответа.

Это позволит привлечь руководителя департамента к дисциплинарной ответственности в рамках военного устава, поскольку он является военнослужащим.

Кроме того, 16 января НАПК составило административный протокол о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении руководителя департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

В рамках проверки наличия коррупционных рисков Минобороны, которая длилась до конца декабря, НАПК обратилось с требованием предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства. Благодаря анализу таких отчетов агентство может установить, насколько эффективно определенное учреждение принимает меры для минимизации коррупционных рисков.

В ответ на требование НАПК Богдан Хмельницкий прислал письмо, в котором заявил, что такого отчета нет и предоставить его он не может. 

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Позже стало известно, что этот чиновник под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчета нет и он не может его предоставить.

Кроме того, чиновник нарушил срок ответа, указанный законом в ч. 8 ст. 12 закона "О предотвращении коррупции".

16 января, одновременно с направлением админпротокола в Соломенский суд Киева, НАПК призвало Министерство обороны отстранить Богдана Хмельницкого от исполнения обязанностей заместителя директора департамента на период рассмотрения этого дела в суде. 

Копия протокола должностному лицу вручена лично под подпись.

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Темы: МинобороныРезниковНАПКгосзакупки
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