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Зеленський і прем’єр Нідерландів поговорили про наступний "Рамштайн"

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 14:29
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели першу в новому році телефонну розмову, головною темою якої була подальша підтримка України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про зміст розмови лідери розповіли у своїх Twitter.

Зеленський зазначив, що проінформував Рютте про ризики ескалації на фронті й виклики, з якими ближчим часом може зіткнутися Україна, та актуальні оборонні потреби. 

"Ми розраховуємо на конкретні кроки партнерів для того, щоб забезпечити Україні максимальне підкріплення за результатами наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав він. 

Прем’єр Нідерландів констатував, що Україна вже майже рік чинить опір відкритій російській агресії. 

"Наступні місяці будуть вирішальними. Я щойно говорив із Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе для того, аби Україна могла не лише чинити опір, а й перемогти у війні", – розповів Рютте. 

ВІДЕО ДНЯ

Першу у новому році розмову Зеленський провів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

 

Теми: ЗеленськийНідерландиРамштайнвійна
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