Зеленський і прем’єр Нідерландів поговорили про наступний "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели першу в новому році телефонну розмову, головною темою якої була подальша підтримка України.

Як повідомляє "Європейська правда", про зміст розмови лідери розповіли у своїх Twitter.

Зеленський зазначив, що проінформував Рютте про ризики ескалації на фронті й виклики, з якими ближчим часом може зіткнутися Україна, та актуальні оборонні потреби.

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"Ми розраховуємо на конкретні кроки партнерів для того, щоб забезпечити Україні максимальне підкріплення за результатами наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав він.

I had a phone call with 🇳🇱 PM @MinPres. Spoke about the risk of escalation at the front and potential challenges, as well as our defense needs for an adequate response. We count on concrete steps by partners to maximize Ukraine's reinforcement at the next Ramstein. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023

Прем’єр Нідерландів констатував, що Україна вже майже рік чинить опір відкритій російській агресії.

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"Наступні місяці будуть вирішальними. Я щойно говорив із Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе для того, аби Україна могла не лише чинити опір, а й перемогти у війні", – розповів Рютте.

📞: Oekraïne houdt al bijna een jaar stand tegen de barbaarse Russische invasie. De komende maanden worden cruciaal. Ik sprak zojuist met @ZelenskyyUa en heb hem ervan verzekerd dat 🇳🇱 alles zal doen om te helpen dat 🇺🇦 niet alleen weerstand kan bieden, maar de oorlog zal winnen. — Mark Rutte (@MinPres) January 3, 2023

Першу у новому році розмову Зеленський провів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.