Зеленський і прем’єр Нідерландів поговорили про наступний "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели першу в новому році телефонну розмову, головною темою якої була подальша підтримка України.

Як повідомляє "Європейська правда", про зміст розмови лідери розповіли у своїх Twitter.

Зеленський зазначив, що проінформував Рютте про ризики ескалації на фронті й виклики, з якими ближчим часом може зіткнутися Україна, та актуальні оборонні потреби.

Реклама:

"Ми розраховуємо на конкретні кроки партнерів для того, щоб забезпечити Україні максимальне підкріплення за результатами наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав він.

I had a phone call with 🇳🇱 PM @MinPres. Spoke about the risk of escalation at the front and potential challenges, as well as our defense needs for an adequate response. We count on concrete steps by partners to maximize Ukraine's reinforcement at the next Ramstein.