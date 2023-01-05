В уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні

Після того, як Франція пообіцяла надати Україні колісні танки, Німеччина також заявила про перспективу подальших поставок озброєнь Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RND.

"Ми не припинимо постачання зброї в Україну", - заявив віцеканцлер Роберт Габек у четвер на економічній конференції в Осло.

Коментуючи рішення Франції та міркування уряду США щодо постачання бронетранспортерів, міністр економіки додав: "Ми завжди будемо адаптувати наші поставки до вимог поля бою".

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським напередодні ввечері повідомив, що Париж поставить Києву колісні танки французького виробництва. Йдеться про танки AMX-10 RC.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в розмові з Макроном йшлося про постачання легких танків, а також бронемашин Bastion.

Колісний танк в основному використовується для розвідки, але має гармату, яка майже досягає калібру основного бойового танка Бундесверу Leopard 2.

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Після рішення Франції про постачання Україні колісних танків і бронемашин Вільна демократична партія Німеччини закликала канцлера Олафа Шольца змінити курс, заявивши, що з рішенням Парижа перестав діяти німецький аргумент про неможливість самостійних кроків у питанні постачання танків.