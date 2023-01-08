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Сили оборони вдарили по 26 районах зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 8 січня 2023, 05:46
Сили оборони вдарили по 26 районах зосередження ворога – зведення
фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони з неба і землі завдали ударів по 26 районах зосередження ворога, а також відбили атаки росіян у районах 16 населених пунктів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для поповнення втрат і підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси".

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"Зазнаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – окупанти обороняються".

Деталі: Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий "режим припинення вогню", протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах 16 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

Також у Генштабі повідомляють, що на тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське ТБ.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

В той же час було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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