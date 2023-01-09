У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що заступник глави путінської адміністрації Дмитро Козак не контактує з європейськими політиками, щоб схилити їх до підписання якихось мирних угод щодо війни з Україною.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК

Пряма мова Пєскова: "Ні, ніхто про це не говорить, це чергова качка. Якщо я правильно розумію, там були якісь повідомлення, але вони були про якусь іншу людину з прізвищем Козак. У них там чи то в Раді, чи то ще десь є людина з таким прізвищем".

Реклама:

Передісторія: