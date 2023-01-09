Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Патрушев бреше, що Росія не воює з Україною, каже, бо "народи близькі"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 січня 2023, 11:54
Патрушев бреше, що Росія не воює з Україною, каже, бо народи близькі
Микола Патрушев, фото: Getty Images

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в черговий раз озвучив брехню Кремля про те, що Росія не воює з Україною.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Патрушева: "Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може".

Реклама:

Деталі: На підтвердження свої слів Патрушев почав озвучувати пропагандистські мантри про те, що "українські традиції близькі жителям Росії". На його переконання, також "спадщина російського народу невіддільна від культури українців".

Патрушев також почав казати неправду про те, що "у Криму українська мова зберігається як одна з державних". При цьому, переконую він, у багатьох містах продовжують діяти українські культурні центри, ансамблі пісні та танцю.

Він також звинуватив США у "стравлюванні" Росії та України. Патрушев переконує, США для цього начебто "затіяли ситуацію з Україною".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля "Мінськ-3".
  • 8 січня Данілов повідомив, що росіяни збираються запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, що передбачає поділ країни.

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Росія
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: