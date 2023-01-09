Патрушев бреше, що Росія не воює з Україною, каже, бо "народи близькі"

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в черговий раз озвучив брехню Кремля про те, що Росія не воює з Україною.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Патрушева: "Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може".

Деталі: На підтвердження свої слів Патрушев почав озвучувати пропагандистські мантри про те, що "українські традиції близькі жителям Росії". На його переконання, також "спадщина російського народу невіддільна від культури українців".

Патрушев також почав казати неправду про те, що "у Криму українська мова зберігається як одна з державних". При цьому, переконую він, у багатьох містах продовжують діяти українські культурні центри, ансамблі пісні та танцю.

Він також звинуватив США у "стравлюванні" Росії та України. Патрушев переконує, США для цього начебто "затіяли ситуацію з Україною".

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