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Патрушев бреше, що Росія не воює з Україною, каже, бо "народи близькі"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 січня 2023, 12:54
Микола Патрушев, фото: Getty Images

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в черговий раз озвучив брехню Кремля про те, що Росія не воює з Україною.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Патрушева: "Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може".

Деталі: На підтвердження свої слів Патрушев почав озвучувати пропагандистські мантри про те, що "українські традиції близькі жителям Росії". На його переконання, також "спадщина російського народу невіддільна від культури українців".

Патрушев також почав казати неправду про те, що "у Криму українська мова зберігається як одна з державних". При цьому, переконую він, у багатьох містах продовжують діяти українські культурні центри, ансамблі пісні та танцю.

Він також звинуватив США у "стравлюванні" Росії та України. Патрушев переконує, США для цього начебто "затіяли ситуацію з Україною".

Що було раніше:

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  • Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля "Мінськ-3".
  • 8 січня Данілов повідомив, що росіяни збираються запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, що передбачає поділ країни.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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