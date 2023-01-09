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Патрушев лжет, что Россия не воюет с Украиной, говорит, потому что "народы близки"

Станислав ПогориловПонедельник, 9 января 2023, 12:54
Николай Партушев, фото: Getty Images

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в очередной раз озвучил ложь Кремля о том, что Россия не воюет с Украиной.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Патрушева: "Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может".

Детали: В подтверждение свои слов Патрушев начал озвучивать пропагандистские мантры о том, что "украинские традиции близки жителям России". По его убеждению, также "наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев".

Патрушев также начал говорить неправду о том, что "в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных". При этом, убеждает он, во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли песни и танца.

Он также обвинил США в "стравливании" России и Украины. Патрушев убеждает, США для этого якобы "затеяли ситуацию с Украиной".

Что предшествовало

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  • Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовится к обострению ситуации в феврале, а заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак проводит встречи с европейцами и склоняет к подписанию якобы мирных соглашений а-ля "Минск-3".
  • 8 января Данилов сообщил, что россияне собираются предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий разделение страны.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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