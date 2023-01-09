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Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 20:41

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про виділення близько 3,5 мільйона доларів для вивезення українського зерна до країн Африки в межах зусиль із вирішення глобальної продовольчої кризи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорську агенцію MTI, така заява Сійярто пролунала на зустрічі з міністром закордонних справ Демократичної Республіки Конго Крістофом Лутундулою Апалою Пен'Апалою.

"Угорщина профінансує відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки на суму близько 3,5 мільйона доларів США як частину своєї глобальної відповідальності", – заявив глава угорського МЗС.

Також Сійярто заявив, що Угорщина і ДРК зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів, які стрясають світ і тому закликають до необхідного діалогу, припинення вогню та мирних переговорів.

За словами глави МЗС Угорщини, це перший офіційний візит міністра закордонних справ Демократичної Республіки Конго за 50-річну історію дипломатичних відносин.

Це не перша ініціатива угорської сторони в межах зусиль із вивезення зерна з України.

Приміром, у жовтні 2022 року Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку - цей проєкт дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

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Минулого року, нагадаємо, Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки та Азії.

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Теми: УгорщинаАфриказерно
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