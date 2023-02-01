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Британію охопив наймасовіший страйк за останнє десятиліття

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 11:21

У середу в Британії відбувається найбільший скоординований страйк за останнє покоління, що спричинив перебої у функціонуванні багатьох сфер. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Масові страйки по всій країні призвели до закриття шкіл, зупинки більшості залізничних сполучень, а військові були приведені в готовність, щоб допомогти проводити прикордонны перевірки.

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Очікується, що в середу страйкуватимуть близько 300 тисяч вчителів. Вони є найбільшою групою страйкарів в рамках більш широкої акції, в якій беруть участь 500 тисяч осіб, що є найвищим показником принаймні за останні десять років.

У британській профспілці працівників освіти пояснили, що у вчителів немає іншого вибору, окрім страйку, оскільки через низьку заробітну плату велика кількість вчителів іде з професії, а ті, хто залишаються, стикаються з труднощами.

В умовах інфляції, що перевищує 10% - найвищий рівень за останні чотири десятиліття - у Британії в останні місяці пройшла хвиля страйків у різних секторах, включаючи працівників охорони здоров'я і транспорту, працівників складів Amazon і поштових працівників Королівської пошти.

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У середу міністр освіти Джилліан Кіган заявила, що вимоги значного підвищення заробітної плати лише підштовхнуть інфляцію.

"Ми не можемо дозволити собі підвищити зарплати одній частині працівників, що призведе до зростання інфляції, і погіршить становище всіх інших. Це економічно нерозумно", - сказала вона.

Страйки можуть мати негативний політичний вплив на уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака. Його Консервативна партія відстає від опозиційної Лейбористської партії приблизно на 25 відсоткових пунктів, і опитування показують, що громадськість вважає, що уряд погано впорався зі страйками.

31 січня понад 10 тисяч людей протестували в Брюсселі з вимогою покращити умови праці та підвищити зарплати в секторі догляду за людьми, який особливо сильно постраждав під час пандемії COVID-19.

У Франції у вівторок відбувся другий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, який порушив роботу французьких електростанцій, громадського транспорту та шкіл.

Теми: Велика Британіямітинги
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