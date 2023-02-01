Комісія просить громадськість надсилати "компромат" на кандидатів на директора НАБУ
Середа, 1 лютого 2023, 14:56
Комісія, що проводить конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро, просить громадян надсилати будь-яку інформацію щодо кандидатів, яка може свідчити про їхню недоброчесність.
Джерело: повідомлення НАБУ
Деталі: Наразі триває перевірка кандидатів на посаду директора НАБУ щодо відповідності критерію доброчесності.
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Дослівно: "Комісія закликає громадськість подавати будь-яку інформацію, яка може свідчити про порушення чи невідповідність кандидатом критерію доброчесності на адресу електронної пошти sc.nabu@gmail.com".
Деталі: Критерій доброчесності оцінюється на основі перевірки інформації за такими компонентами:
- відповідність доходів витратам та майну, належне декларування;
- спосіб життя (відповідність способу життя кандидата та членів його сім'ї задекларованим доходам);
- професійна етика;
- політична нейтральність (невходження кандидата у будь-який проміжок часу упродовж останніх п’яти років до складу керівних органів будь якої політичної партії);
- інші порушення доброчесності (наприклад, порушення правил професійної етики, наявність ознак академічної недоброчесності (плагіат тощо), випадки неврегульованого конфлікту інтересів).
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 16 січня комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро України після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.