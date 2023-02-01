Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Комісія просить громадськість надсилати "компромат" на кандидатів на директора НАБУ

Олександр ШумілінСереда, 1 лютого 2023, 14:56
Комісія просить громадськість надсилати компромат на кандидатів на директора НАБУ
Фото: Слово і діло

Комісія, що проводить конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро, просить громадян надсилати будь-яку інформацію щодо кандидатів, яка може свідчити про їхню недоброчесність.   

Джерело: повідомлення НАБУ

Деталі: Наразі триває перевірка кандидатів на посаду директора НАБУ щодо відповідності критерію доброчесності.

Реклама:

Дослівно: "Комісія закликає громадськість подавати будь-яку інформацію, яка може свідчити про порушення чи невідповідність кандидатом критерію доброчесності на адресу електронної пошти sc.nabu@gmail.com".

Деталі: Критерій доброчесності оцінюється на основі перевірки інформації за такими компонентами:

  • відповідність доходів витратам та майну, належне декларування;
  • спосіб життя (відповідність способу життя кандидата та членів його сім'ї задекларованим доходам);
  • професійна етика;
  • політична нейтральність (невходження кандидата у будь-який проміжок часу упродовж останніх п’яти років до складу керівних органів будь якої політичної партії);
  • інші порушення доброчесності (наприклад, порушення правил професійної етики, наявність ознак академічної недоброчесності (плагіат тощо), випадки неврегульованого конфлікту інтересів).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 січня комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро України після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
НАБУ
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела
Очільник "Нафтогазу" Чернишов відвідував НАБУ
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: