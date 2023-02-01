Комісія просить громадськість надсилати "компромат" на кандидатів на директора НАБУ

Комісія, що проводить конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро, просить громадян надсилати будь-яку інформацію щодо кандидатів, яка може свідчити про їхню недоброчесність.

Джерело: повідомлення НАБУ

Деталі: Наразі триває перевірка кандидатів на посаду директора НАБУ щодо відповідності критерію доброчесності.

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Дослівно: "Комісія закликає громадськість подавати будь-яку інформацію, яка може свідчити про порушення чи невідповідність кандидатом критерію доброчесності на адресу електронної пошти sc.nabu@gmail.com".

Деталі: Критерій доброчесності оцінюється на основі перевірки інформації за такими компонентами:

відповідність доходів витратам та майну, належне декларування;

спосіб життя (відповідність способу життя кандидата та членів його сім'ї задекларованим доходам);

професійна етика;

політична нейтральність (невходження кандидата у будь-який проміжок часу упродовж останніх п’яти років до складу керівних органів будь якої політичної партії);

інші порушення доброчесності (наприклад, порушення правил професійної етики, наявність ознак академічної недоброчесності (плагіат тощо), випадки неврегульованого конфлікту інтересів).

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