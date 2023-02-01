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Резніков розповів деталі домовленості з Францією про радари ППО GM-200

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 19:09

Завдяки Франції Україна зможе отримати два радари протиповітряної оборони GM-200, відповідний меморандум вже підписали з компанією Thales.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, розповідаючи про підсумки візиту до Франції. 

"Укладено меморандум з компанією Thales щодо постачання двох радарів GM-200, які суттєво підвищать спроможності ЗСУ по виявленню повітряних цілей – зокрема, крилатих і балістичних ракет, а також дронів різних типів", - повідомив Резніков.

Він також уточнив інформацію, що озвучувалася на брифінгу міністрів щодо навчання українських військових: Франція забезпечить підготовку понад 6500 українських військових, з них 2000 отримають професійну підготовку на території Франції та Польщі.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себатьєн Лекорню заявив, що Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar, на додачу до 18 переданих раніше. Це не включає 19 "Цезарів", які Данія замовляла для себе у Франції, але вирішила передати Україні. 

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Теми: РезніковФранціяППО
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