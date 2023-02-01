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Норвегія може передати Україні БМП CV90 – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 23:31

Уряд Норвегії вивчає можливість передання Україні певної кількості бойових машин піхоти CV90.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

За даними телеканалу, міністерство оборони Норвегії звернулось до генерального штабу з проханням розглянути можливість виділення певного числа CV90.

На запит TV2 у норвезькому Міноборони заявили, що готують великий пакет військової допомоги й постійно оцінюють відповідні можливості.

"Уряд постійно розглядає питання, чи має Норвегія надіслати більше зброї чи обладнання в Україну. Ми не коментуємо такі оцінки чи будь-які поточні чи подальші надання зброї", п – сказав очільник відомства Бйорн Аріль Грам.

Як пише "Мілітарний", на озброєнні в Норвегії перебуває модернізований варіант CV 9030N, розроблений консорціумом BAE Systems і Bofors. За останніми даними, країна має 164 такі бойові машини піхоти.

CV 9030N озброєна 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster II і має додатковий люк командира десанту з правого боку в кормовій частині БМП. Крім того, захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів.

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Як відомо, Норвегія перебуває серед кількох європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні. ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.

Теми: допомога УкраїнізброяНорвегія
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