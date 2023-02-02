У Німеччині введуть універсальний місячний проїзний за 49 євро

Уряд Німеччини схвалив введення цієї весни місячного проїзного вартістю 49 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Згідно з ухваленим законопроєктом, квиток почне діяти з 1 травня і буде доступний у вигляді щомісячного проїзного.

Як було погоджено з німецькими регіонами тижнем раніше, квиток буде дійсним для більшості видів громадського транспорту, окрім поїздів далекого прямування та автобусів далекого прямування.

"Тепер ми хочемо якнайшвидше розпочати законодавчий процес", - сказав міністр транспорт Фолькер Віссінг у відеозверненні в соціальних мережах.

Окрім німецького парламенту та Бундесрату, верхньої палати парламенту, законопроєкт також має схвалити Європейська комісія.

Реалізація квитка буде покладена на регіони Німеччини. Спочатку передбачалося, що наступник популярного квитка вартістю 9 євро, запровадженого минулого літа, буде запроваджений швидше.

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Але протягом декількох місяців федеральний і регіональний уряди сперечалися щодо організації та фінансування. Прийнятий зараз компроміс передбачає, що Берлін надаватиме регіонам 1,5 мільярда євро на рік до 2025 року, а також додаткові регіональні фонди. Регіони, у свою чергу, також внесуть 1,5 мільярда євро.

Однак очікуються вищі витрати на впровадження схеми, які федеральний і регіональний уряди хочуть розділити в перший рік і оцінити в наступні роки.

Новий пільговий квиток прийде на зміну так званому "квитку за 9 євро", з яким як жителі Німеччини, так і туристи, влітку могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом. Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 мільярда євро.

У перші дні роботи універсального проїзного в Німеччині повідомляли про переповнені регіональні потяги на багатьох напрямках.