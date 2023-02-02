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У Німеччині введуть універсальний місячний проїзний за 49 євро

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 06:50
У Німеччині введуть універсальний місячний проїзний за 49 євро
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Уряд Німеччини схвалив введення цієї весни місячного проїзного вартістю 49 євро. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Згідно з ухваленим законопроєктом, квиток почне діяти з 1 травня і буде доступний у вигляді щомісячного проїзного. 

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Як було погоджено з німецькими регіонами тижнем раніше, квиток буде дійсним для більшості видів громадського транспорту, окрім поїздів далекого прямування та автобусів далекого прямування.

"Тепер ми хочемо якнайшвидше розпочати законодавчий процес", - сказав міністр транспорт Фолькер Віссінг у відеозверненні в соціальних мережах. 

Окрім німецького парламенту та Бундесрату, верхньої палати парламенту, законопроєкт також має схвалити Європейська комісія.

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Реалізація квитка буде покладена на регіони Німеччини. Спочатку передбачалося, що наступник популярного квитка вартістю 9 євро, запровадженого минулого літа, буде запроваджений швидше.

Але протягом декількох місяців федеральний і регіональний уряди сперечалися щодо організації та фінансування. Прийнятий зараз компроміс передбачає, що Берлін надаватиме регіонам 1,5 мільярда євро на рік до 2025 року, а також додаткові регіональні фонди. Регіони, у свою чергу, також внесуть 1,5 мільярда євро.

Однак очікуються вищі витрати на впровадження схеми, які федеральний і регіональний уряди хочуть розділити в перший рік і оцінити в наступні роки.

Новий пільговий квиток прийде на зміну так званому "квитку за 9 євро", з яким як жителі Німеччини, так і туристи, влітку могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом. Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 мільярда євро.

У перші дні роботи універсального проїзного в Німеччині повідомляли про переповнені регіональні потяги на багатьох напрямках.

Теми: Німеччинатранспорт
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