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ДБР каже, що спіймало продавців яєць по 17 грн для Міноборони

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 14:39
Тут і далі фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що спільно з СБУ викрило і затримало злочинну групу, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами і постачала у військову частину "уявні" харчі. 

Джерело: ДБР, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Дослівно бюро: ​"ДБР затримало підприємців, які продавали серед іншого військовим яйця по 17 гривень".

Деталі: ДБР повідомляє, що затримало "чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ", а також військового, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.

 

За даними ДБР, зловмисники серед іншого "постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони", а також вигадували інші схеми привласнення коштів.

 

Зокрема, вони вносили до фінансово-господарських документів неправдиві дані про те, що військова частина нібито отримала продукти. А потім ці "віртуальні" продукти "списували" як такі, що їх нібито спожили солдати. 

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. 

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Під час обшуків в учасників злочину вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.  

 

Затриманим особам готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Затримання також прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що зловмисників чекає покарання.

Пряма мова Арахамії: "ДБР взяло групу за яйця. В схемі із закупівлі яєць по 17 гривень працювали постачальники і відповідальні за матеріальне забезпечення частини. Всього 5 осіб. Їм готують підозри і клопотання про взяття під варту.

Всі, хто хотіли нажитися на війні, обов’язково наживуть собі неприємності. І це лише початок. Кінець для мародерів буде набагато страшнішим".

Що було раніше: 1 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексначальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Передісторія: 

Теми: ДБРМіноборонидержзакупівлі
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