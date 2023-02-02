ДБР каже, що спіймало продавців яєць по 17 грн для Міноборони

Тут і далі фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що спільно з СБУ викрило і затримало злочинну групу, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами і постачала у військову частину "уявні" харчі.

Джерело: ДБР, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Дослівно бюро: ​"ДБР затримало підприємців, які продавали серед іншого військовим яйця по 17 гривень".

Деталі: ДБР повідомляє, що затримало "чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ", а також військового, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.





За даними ДБР, зловмисники серед іншого "постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони", а також вигадували інші схеми привласнення коштів.

Зокрема, вони вносили до фінансово-господарських документів неправдиві дані про те, що військова частина нібито отримала продукти. А потім ці "віртуальні" продукти "списували" як такі, що їх нібито спожили солдати.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків в учасників злочину вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

Затриманим особам готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Затримання також прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що зловмисників чекає покарання.

Пряма мова Арахамії: "ДБР взяло групу за яйця. В схемі із закупівлі яєць по 17 гривень працювали постачальники і відповідальні за матеріальне забезпечення частини. Всього 5 осіб. Їм готують підозри і клопотання про взяття під варту.



Всі, хто хотіли нажитися на війні, обов’язково наживуть собі неприємності. І це лише початок. Кінець для мародерів буде набагато страшнішим".

Що було раніше: 1 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексначальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Передісторія: