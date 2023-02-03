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Оператори з ЄС та України продовжили угоду про доступний роумінг для українців

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 12:12

Європейські та українські оператори зв’язку підписали нову спільну заяву-меморандум, якою декларують продовження на пів року домовленостей про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у різних країнах Європи. 

Про це повідомляє український регулятор - Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), пише "Європейська правда"

До угоди приєдналися 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку і сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob). Домовленості досягли за підтримки Єврокомісії, НКЕК та Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC).

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Нова Спільна заява українських та європейських операторів зв’язку діятиме наступні шість місяців, і є продовженням тих домовленостей, які були досягненні у рамках попередньої Спільної заяви, укладеної 8 квітня 2022 року, що діяла протягом останніх дев'яти місяців.

Спільна заява дозволить і надалі продовжувати добровільні заходи щодо надання українцям у Європі доступних або безкоштовних послуг міжнародного роумінгу.

Скоординований підхід до встановлення тарифів на послуги роумінгу та міжнародних дзвінків в Україну, дозволяє мінімізувати додаткові витрати європейських та українських операторів мобільного та фіксованого зв’язку, при цьому даючи змогу надавати відповідні послуги без додаткових доплат для абонентів, а також забезпечити стабільні міжоператорські взаєморозрахунки. 

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У повідомленні відзначають, що спостерігається пряма залежність між кількістю вимушених переселенців з України у Європі і тих, хто користується роумінгом з Україною. Так, на початку 2022 року звичайна кількість "роумерів" мобільних операторів України становила близько 2 млн абонентів на місяць. У березні 2022 року кількість таких людей досягла пікового показника - 5 мільйонів абонентів. У червні-грудні кількість абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн абонентів на місяць.

Реалізація попередньої Спільної заяви дала змогу українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу в 25 державах-членах ЄС і охопити також країни Європи, які не є членами ЄС. 

Теми: ЄСУкраїнамобільний зв'язок
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