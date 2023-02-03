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Оператори з ЄС та України продовжили угоду про доступний роумінг для українців

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 13:12

Європейські та українські оператори зв’язку підписали нову спільну заяву-меморандум, якою декларують продовження на пів року домовленостей про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у різних країнах Європи. 

Про це повідомляє український регулятор - Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), пише "Європейська правда"

До угоди приєдналися 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку і сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob). Домовленості досягли за підтримки Єврокомісії, НКЕК та Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC).

Нова Спільна заява українських та європейських операторів зв’язку діятиме наступні шість місяців, і є продовженням тих домовленостей, які були досягненні у рамках попередньої Спільної заяви, укладеної 8 квітня 2022 року, що діяла протягом останніх дев'яти місяців.

Спільна заява дозволить і надалі продовжувати добровільні заходи щодо надання українцям у Європі доступних або безкоштовних послуг міжнародного роумінгу.

Скоординований підхід до встановлення тарифів на послуги роумінгу та міжнародних дзвінків в Україну, дозволяє мінімізувати додаткові витрати європейських та українських операторів мобільного та фіксованого зв’язку, при цьому даючи змогу надавати відповідні послуги без додаткових доплат для абонентів, а також забезпечити стабільні міжоператорські взаєморозрахунки. 

У повідомленні відзначають, що спостерігається пряма залежність між кількістю вимушених переселенців з України у Європі і тих, хто користується роумінгом з Україною. Так, на початку 2022 року звичайна кількість "роумерів" мобільних операторів України становила близько 2 млн абонентів на місяць. У березні 2022 року кількість таких людей досягла пікового показника - 5 мільйонів абонентів. У червні-грудні кількість абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн абонентів на місяць.

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Реалізація попередньої Спільної заяви дала змогу українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу в 25 державах-членах ЄС і охопити також країни Європи, які не є членами ЄС. 

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Теми: ЄСУкраїнамобільний зв'язок
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