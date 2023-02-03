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Операторы из ЕС и Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 13:12

Европейские и украинские операторы связи подписали новое совместное заявление-меморандум, которым декларируют продление на полгода договоренностей о доступном роуминге для украинцев, которые из-за войны оказались в разных странах Европы.

Об этом сообщает украинский регулятор - Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), пишет "Европейская правда".

К соглашению присоединились 20 европейских операторов мобильной и фиксированной связи и семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob). Договоренности достигли при поддержке Еврокомиссии, НКЭК и Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC).

Новое Совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие шесть месяцев, и является продолжением тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках предыдущего Совместного заявления, заключенного 8 апреля 2022 года, действовавшего в течение последних девяти месяцев.

Совместное заявление позволит и в дальнейшем продолжать добровольные меры по предоставлению украинцам в Европе доступных или бесплатных услуг международного роуминга.

Скоординированный подход к установлению тарифов на услуги роуминга и международных звонков в Украину, позволяет минимизировать дополнительные расходы европейских и украинских операторов мобильной и фиксированной связи, при этом позволяя предоставлять соответствующие услуги без дополнительных доплат для абонентов, а также обеспечить стабильные межоператорские взаиморасчеты.

В сообщении отмечают, что наблюдается прямая зависимость между количеством вынужденных переселенцев из Украины в Европе и тех, кто пользуется роумингом с Украиной. Так, в начале 2022 года обычное количество "роумеров" мобильных операторов Украины составляло около 2 млн абонентов в месяц. В марте 2022 года количество таких людей достигло пикового показателя - 5 миллионов абонентов. В июне-декабре количество абонентов в роуминге колебалось в пределах от 3,9 до 4,4 млн абонентов в месяц.

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Реализация предыдущего Совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга в 25 государствах-членах ЕС и охватить также страны Европы, которые не являются членами ЕС.

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Темы: ЕСУкраинамобильная связь
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