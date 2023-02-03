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Резніков розповів про переговори щодо авіації для України: Що це буде – питання дискусій

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 19:03
Резніков розповів про переговори щодо авіації для України: Що це буде – питання дискусій
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО МІНОБОРОНИ

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ведуться переговори із західними партнерами про пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації.

Джерело: Міноборони у Telegram

Пряма мова: "Що це буде – F-16, Gripеn – це питання дискусій з партнерами з країн НАТО".

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Деталі: Резніков додав, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори про отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км.

За його словами, таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

Пряма мова: "Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою".

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Про це Резніков заявив на спільній пресконференції з віце-прем’єр міністром-міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.

Теми: авіаРезніковНАТОУкраїна
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