Резников рассказал о переговорах об авиации для Украины: Что это будет – вопрос дискуссий

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.

Источник: Минобороны в Telegram

Прямая речь: "Что это будет - F-16, Gripеn - это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО".

Детали: Резников добавил, что учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры о получении дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км.

По его словам, такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

Прямая речь: "Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой".

Об этом Резников заявил на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром-министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.