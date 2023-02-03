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Резников рассказал о переговорах об авиации для Украины: Что это будет – вопрос дискуссий

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 19:03
Резников рассказал о переговорах об авиации для Украины: Что это будет – вопрос дискуссий
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.

Источник: Минобороны в Telegram

Прямая речь: "Что это будет - F-16, Gripеn - это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО".

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Детали: Резников добавил, что учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры о получении дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км.

По его словам, такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

Прямая речь: "Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой".

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Об этом Резников заявил на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром-министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

Темы: авиаРезниковНАТОУкраина
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