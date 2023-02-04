Посадовців Адміністрації морпортів викрили на розкраданні майже 100 мільйонів

СБУ викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" у розмірі понад 90 млн грн.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

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За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".

При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

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Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.