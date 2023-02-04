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Друга повітряна тривога по всій Україні тривала близько 40 хвилин

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 16:35
Друга повітряна тривога по всій Україні тривала близько 40 хвилин
повітряна тривога в Україні, alerts.in.ua

По всій Україні вдруге за день було оголошено повітряну тривогу, в Білорусі злетів винищувач Міг-31К.

Джерело: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Деталі: Станом на 16:53 повітряну тривогу оголошено в усіх регіонах України.

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Як повідомляє "Беларускі Гаюн", з військового аеродрому "Мачулищі" в Білорусі злетів російський МіГ-31К, який може нести "Кинджали".

Станом на 17:35 у більшості областей повітряну тривогу скасували.

Що передувало: Вранці в суботу 4 лютого в усіх українських областях оголошували повітряну тривогу, яка тривала дві години.

ВІДЕО ДНЯ

Тоді з аеродрому "Мачулищі" піднявся у повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, а також МіГ-31К.

Теми: повітряна тривога
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