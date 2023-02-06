Німеччина розраховує "швидко" відправити в Україну танки Leopard 2
Німецький уряд очікує, що поставка основних бойових танків Leopard 2 в Україну разом з європейськими партнерами відбудеться "швидко".
Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
"Німецькі зобов'язання залишаються чинними", - заявив у Берліні заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер.
Водночас він не зміг надати жодної інформації про деталі та зобов'язання інших урядів. Німеччина пообіцяла поставити 14 танків зі складів Бундесверу.
Разом з іншими партнерами для України буде сформовано два батальйони з танками Leopard 2.
Як повідомлялося, що 6 лютого стартує навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard.
Раніше Міноборони Великої Британії показало, як українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.