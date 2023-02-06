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Германия рассчитывает "быстро" отправить в Украину танки Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 14:32
Германия рассчитывает быстро отправить в Украину танки Leopard 2
скриншот

Немецкое правительство ожидает, что поставка основных боевых танков Leopard 2 в Украину вместе с европейскими партнерами произойдет "быстро".

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Немецкие обязательства остаются в силе", - заявил в Берлине заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер.

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В то же время он не смог предоставить никакой информации о деталях и обязательствах других правительств. Германия пообещала поставить 14 танков со складов Бундесвера.

Вместе с другими партнерами для Украины будет сформировано два батальона с танками Leopard 2.

Как сообщалось, что 6 февраля стартует обучение украинских танковых экипажей за пределами Украины на немецких танках Leopard.

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Ранее Минобороны Великобритании показало, как украинские танковые экипажи быстро обучаются управлению танками Challenger 2.

Темы: ГерманияУкраинавойна
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