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Нідерланди і Данія допоможуть Україні отримати близько сотні Leopard 1 з Німеччини

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 20:09

Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

"Нідерланди разом із Німеччиною та Данією забезпечать постачання Україні щонайменш сотні бойових танків Leopard-1A5. Вони потрібні українцям для опору російській агресії. Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом", - зазначив він.

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Паралельно заяву опублікувало Міноборони Данії, деталізувавши, що початково планують передати близько 80 машин, а перші танки будуть приведені у належний стан за кілька місяців. З неофіційної інформації данського DR, йдеться у тому числі про колишні данські "Леопарди", які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику, де вони і залишаються на складах. Тепер Данія допоможе модернізувати їх, щоб передати Україні. 

Оновлено. З'явилася також спільна заява трьох країн. "У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню Leopard 1A5, включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Данія, Німеччина і Нідерланди надають модернізовані танки з промислових складів, перші будуть надані за кілька місяців… Ініціатива включає навчання на Leopard-1A5, а також надання запчастин і боєприпасів", - зазначають у комюніке.

Країни додають, що ініціатива відкрита для інших зацікавлених союзників і що Бельгія вже висловлювала інтерес до неї. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".

Теми: танкиНімеччинаУкраїна
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