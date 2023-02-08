Розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві: розслідування про 32 млн завершено

Столична прокуратура завершила розслідування щодо посадовця та підрядників у справі про розкрадання 36 мільйонів гривень на будівництві Подільського мосту у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Повідомляється про завершенння досудового розслідування першого епізоду справи щодо вчинення посадовцями комунального та підрядних підприємств службових злочинів у ході будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві.

Серед підозрюваних троє посадовців - перший заступник керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", який виступив замовником робіт, та керівники генпідрядної та підрядної організацій.

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2017 між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядником був укладений договір будівництва Подільського мостового переходу.

На виконання цього договору генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.

Надалі, упродовж 2020 року, на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт на рахунки підрядників з бюджету були перераховані кошти. При цьому посадові особи цих підприємств завищили обсяги виконаних робіт.

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Досудове розслідування за іншими епізодами розкрадання коштів під час будівництва Подільського мостового переходу триває.

Пряма мова Максимець: "Це лише один з епізодів, які наразі розслідуються правоохоронними органами. По інших епізодах слідство очікує результати експертиз. Загальна сума заподіяних збитків перевищує 150 млн грн.

Нагадаємо: Раніше в межах кримінальних проваджень прокуратура викрила численні розкрадання коштів на будівництві цього мосту через завищення вартості робіт та шляхом інших зловживань.

Довідково: Потреба у будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро була визначена генеральним планом м. Києва на 1985-2055 роки.

Роботи з будівництва мосту розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва мостового переходу неодноразово збільшувалась та станом на 13.10.2021 була затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

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Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді спричинено збитки на суму понад 36 мільйонів гривень.

Наразі досудове розслідування відносно першого заступника керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівника генпідрядної організації завершено, останні ознайомлюються з матеріалами провадження.

Обвинувальний акт відносно третього фігуранта провадження – керівника підрядної організації, вже скеровано до суду для розгляду по суті.

Повідомляється, що на цей час у межах слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 1,5 млн. грн та заявлено відповідні позови до фігурантів на решту суми спричиненої шкоди.

Досудове розслідування за іншими епізодами розкрадання коштів у ході будівництва Подільського мостового переходу триває, очікуються висновки експертиз.