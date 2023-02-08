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Президентка Грузії: Саакашвілі не звільнять навіть з моїм помилуванням

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 14:09
Фото з Facebook Cаакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що навіть з її помилуванням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі не звільнять з ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі виступила із заявою з приводу рішення суду у справі Саакашвілі. Вона зазначила, що не може обговорювати справедливість чи несправедливість цього рішення, однак за її оцінкою цим рішенням грузинський народ було засуджено до того, щоб ходити замкнутим колом і залишитися заручником цієї ситуації.

Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не може бути звільнений навіть у разі помилування, тому що його обвинувачують ще у трьох справах.

"Переведення стрілок на президента нічого не дасть, окрім як укотре введе громадськість в оману. Начебто всі, і ті, й інші, не знають, що Михеїла Саакашвілі не звільнять за президентським помилуванням", – заявила Зурабішвілі.

"Жодне президентське помилування не допоможе цій взаємній дискредитації, бо це лише вираження індивідуальної та особистої волі президента, а не ознака нового підходу режиму чи реальної деполяризації, яку вимагає від нас Європа", – підкреслила вона.

При цьому Зурабішвілі додала, що "країна не зможе відновити своє обличчя і репутацію" з помилуванням.

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У тому, що довіра до Грузії похитнулася, Зурабішвілі звинуватила як правлячу партію, так і опозицію.

"Усі повинні перестати спекулювати і грати з майбутнім цієї країни, взяти на себе відповідальність і перестати псувати її імідж. Це питання потрібно прибрати з політичного порядку денного Грузії і дати цій країні можливість дихати, жити, розвиватися і отримати статус почесного кандидата в Євросоюз!" – зазначила Зурабішвілі.

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

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Теми: СаакашвіліГрузіяв'язниця
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