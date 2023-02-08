Президент Грузии: Саакашвили не освободят даже с моим помилованием

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не освободят из заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили выступила с заявлением по поводу решения суда по делу Саакашвили. Она отметила, что не может обсуждать справедливость или несправедливость этого решения, однако, по ее оценке, этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации.

Зурабишвили заявила, что Саакашвили не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что его обвиняют еще по трем делам.

"Перевод стрелок на президента ничего не даст, кроме как в очередной раз введет общественность в заблуждение. Как будто все, и те, и другие, не знают, что Михеила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию", – заявила Зурабишвили.

"Ни одно президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, которую требует от нас Европа", – подчеркнула она.

При этом Зурабишвили добавила, что "страна не сможет восстановить свое лицо и репутацию" с помилованием.

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В том, что доверие к Грузии пошатнулось, Зурабишвили обвинила как правящую партию, так и оппозицию.

"Все должны перестать спекулировать и играть с будущим этой страны, взять на себя ответственность и перестать портить ее имидж. Этот вопрос нужно убрать с политической повестки дня Грузии и дать этой стране возможность дышать, жить, развиваться и получить статус почетного кандидата в Евросоюз!" – отметила Зурабишвили.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.