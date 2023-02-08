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"Ви показали характер": Зеленський подякував Британії за підтримку й окремо згадав Джонсона

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 15:12

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові у Вестмінстерській залі парламенту Британії подякував Сполученому Королівству за військову допомогу та відзначив особливий внесок Лондона у підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Зеленський відзначив, що Британія почала діяти на випередження та передавала Україні зброю вже тоді, коли багато інших західних країн вагалися, як бути. 

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"Пані й панове, дякую вам за вашу хоробрість. Від імені усіх нас. Ці всі оплески - для вас. Лондон стоїть поруч з Києвом з першого дня, з перших хвилин повномасштабної війни. Британія простягла руку допомоги вже тоді, коли світ ще не розумів, як реагувати. Борисе, вам вдалося об’єднати інших, коли це здавалося абсолютно, абсолютно неможливим. Ви усі продемонстрували характер, сильний британський характер. Ви не пішли на компроміси щодо України. І таким чином - не пішли на компроміси щодо своїх ідеалів, і діяли згідно з духом цих видатних островів. Я дякую вам за це", - сказав Володимир Зеленський.

"І українці, і британці (у Другій світовій війні - ЄП) відкинули страх перед війною для того, щоб згодом мати мир… Ми завжди будемо брати гору над злом… Небо не може завжди бути безхмарним. Щойно переможене одне зло - інше починає піднімати голову. Чи є у вас відчуття, що його буде знову переможено? Я бачу у ваших очах зараз, що ми думаємо однаково – свобода переможе. 

Ми знаємо, що Росія програє. І ми справді знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребував. Сполучене Королівство прямує разом з нами до найбільш важливої перемоги нашого часу. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після цього кожен агресор, великий чи малий, буде добре знати, що його чекає, якщо він кине виклик світовому правопорядку. Будь-який агресор, який спробує силою змінити кордони, принесе смерть і руйнування іншим народам, спробує продовжити свою диктатуру ціною крові інших людей, ведучи неспровоковану протиправну війну - як зараз Кремль, -  кожен такий диктатор буде переможений", - наголосив Володимир Зеленський.  

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Президент відзначив, що Україні і союзникам вже вдалося багато досягти, і зараз час перетворити ці здобутки у підвалини майбутньої безпекової архітектури.

Він акцентував, що у разі загрози агресії проти певної держави важливо надавати їй допомогу "на випередження", щоб спонукати агресора відмовитись від своїх намірів. 

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Ріші Сунак має оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

Теми: ЗеленськийВелика Британія
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