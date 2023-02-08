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Зеленський обговорить у Брюсселі надання Україні далекобійних ракет

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 20:01

Президент Володимир Зеленський оголосив, що у межах саміту Європейського Союзу, який відбудеться в четвер і п’ятницю, обговорюватиме з лідерами країн ЄС постачання Україні далекобійної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції з британським прем’єром Ріші Сінаком Зеленський зауважив, що Україна потребує великої кількості різної зброї, що залежить від ситуації на полі бою – наприклад для протидії іранським дронам чи, як прогнозується, балістичним ракетам.

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Наразі, додав президент України, українські військові потребують бронетехніки, оскільки Росія має тисячі одиниць цього озброєння, а українська сторона наразі – лише 10 зразка НАТО.

"Сьогодні й завтра будемо зустрічатись із лідерами ЄС і обговорювати ці питання, а також далекобійні ракети. Це наш пріоритет", – додав Зеленський.

"І я вдячний, що Британія нарешті почула нас у цьому відношенні. І сподіваюсь, що інші країни почують нас стосовно далекобійних ракет. Нам потрібно відтіснити російські війська, щоб люди могли просто жити", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середу президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.

За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців, зокрема пілотів.

Дивіться також: ПОВНИЙ виступ президента України в парламенті Великої Британії.

Теми: ЗеленськийзброяЄС
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