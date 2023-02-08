Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорить у Брюсселі надання Україні далекобійних ракет

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 21:01

Президент Володимир Зеленський оголосив, що у межах саміту Європейського Союзу, який відбудеться в четвер і п’ятницю, обговорюватиме з лідерами країн ЄС постачання Україні далекобійної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції з британським прем’єром Ріші Сінаком Зеленський зауважив, що Україна потребує великої кількості різної зброї, що залежить від ситуації на полі бою – наприклад для протидії іранським дронам чи, як прогнозується, балістичним ракетам.

Наразі, додав президент України, українські військові потребують бронетехніки, оскільки Росія має тисячі одиниць цього озброєння, а українська сторона наразі – лише 10 зразка НАТО.

"Сьогодні й завтра будемо зустрічатись із лідерами ЄС і обговорювати ці питання, а також далекобійні ракети. Це наш пріоритет", – додав Зеленський.

"І я вдячний, що Британія нарешті почула нас у цьому відношенні. І сподіваюсь, що інші країни почують нас стосовно далекобійних ракет. Нам потрібно відтіснити російські війська, щоб люди могли просто жити", – зазначив він.

Нагадаємо, в середу президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.

ВІДЕО ДНЯ

За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців, зокрема пілотів.

Дивіться також: ПОВНИЙ виступ президента України в парламенті Великої Британії.

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийзброяЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоУ Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди"

"Укренерго" про атаку РФ: Масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося

Передова, плани ворога, ефективність ППО: Зеленський збирав Ставку

фотоВибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні

35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади, Польща пропонує "компроміс"

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ
Король Чарльз – Зеленському: Ми всі так довго хвилювалися і думали про Україну
Зеленський проведе зустріч з прем'єркою Італії на полях саміту ЄС – ЗМІ
Останні новини
21:18
Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС
21:14
У Туреччині кількість підтверджених жертв землетрусу перевищила 20 тисяч
21:01
У США не бачать військових загроз для Румунії й Молдови після прольоту російських ракет
20:59
ВАКС залишив заочний арешт для ексголови НБУ Шевченка: той каже про політичне переслідування
20:54
Байден проситиме Конгрес схвалити рекордний бюджет Пентагону для поповнення запасів зброї
20:40
Голова правління Укргазбанку йде з посади за станом здоров'я
20:33
оновленоУ Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди"
20:29
ЗМІ: Зеленський у Брюсселі передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння
20:20
відеоУ Литві показали, як готують до відправлення в Україну зенітні гармати L-70
20:19
"Укренерго" про атаку РФ: Масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося
Усі новини...