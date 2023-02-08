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Зеленський прилетів у Францію, де зустрінеться з Макроном і Шольцом

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 22:00

Президент України Володимир Зеленський увечері в середу прилетів до Франції після другого з початку повномасштабної війни Росії закордонного візиту до Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак із Зеленським приземлився приблизно о 22:45 за Києвом у паризькому аеропорту Орлі. Його зустрічав почесний караул і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

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Після короткої фотосесії на трапі Зеленський вирушив до Єлисейського палацу, де візьме участь у вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що прибув до Парижа раніше.

У четвер, як відомо, Зеленський має взяти участь у саміті ЄС у Брюсселі.

За даними ЗМІ, президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього. Сам Зеленський говорив, що обговорить із лідерами Євросоюзу надання Україні далекобійних ракет.

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Теми: ЗеленськийФранціяМакронШольц
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