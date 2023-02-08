Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський прилетів у Францію, де зустрінеться з Макроном і Шольцом

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 23:00

Президент України Володимир Зеленський увечері в середу прилетів до Франції після другого з початку повномасштабної війни Росії закордонного візиту до Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак із Зеленським приземлився приблизно о 22:45 за Києвом у паризькому аеропорту Орлі. Його зустрічав почесний караул і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

 

Після короткої фотосесії на трапі Зеленський вирушив до Єлисейського палацу, де візьме участь у вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що прибув до Парижа раніше.

У четвер, як відомо, Зеленський має взяти участь у саміті ЄС у Брюсселі.

За даними ЗМІ, президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього. Сам Зеленський говорив, що обговорить із лідерами Євросоюзу надання Україні далекобійних ракет.

 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийФранціяМакронШольц
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС

оновленоУ Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди", у Києві оголосили тривогу

"Укренерго" про атаку РФ: Масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося

відеоЗеленський про "дипломатичний марафон": Буде більше підтримки для України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про Макрона і його "зберегти обличчя Путіну" : Думаю, він змінився
Зеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ
Зеленський обговорить у Брюсселі надання Україні далекобійних ракет
Останні новини
23:15
Президент Польщі просить перевірити конституційність реформи, необхідної для розблокування коштів ЄС
23:01
Дрон влучив в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області – ОК "Південь"
22:51
Білий дім – про надання Україні літаків: Це суверенне рішення кожної держави
22:44
На Київщині загроза атаки дронами – ОВА
22:34
Суд в Іспанії вирішив, що "культурні ваучери" для молоді мають охоплювати кориду
22:24
відеоУ Маріуполі помітили рух російської техніки у несподіваному напрямку
22:00
США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски
21:49
У районі Бахмута відбулося рекордних 54 боєзіткнень за день
21:33
Байден відвідає Польщу 20-22 лютого
21:32
Економічні новини 10 лютого: наслідки ракетної атаки, РФ скорочує видобуток нафти
Усі новини...