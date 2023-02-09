Воллес про винищувачі: Жодних зобов'язань, а навчання – для стійкості України після конфлікту

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії, "ймовірно, після завершення конфлікту".

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, він заявив на пресконференції в Римі в четвер.

Воллес наголосив, що Британія наразі не давала зобов’язань щодо постачання Україні винищувачів західного зразка.

"Що вона (Британія) сказала – то це те, що ми збираємося почати тренування для підвищення стійкості України, можливо, постконфліктної, що нічим не відрізняється від того, що ми робили в 2015 році, коли Британія, Швеція, Канада, Америка тренували українців формувати свою оборону. Це не новина", – зазначив він.

"Усі ми тут знаємо, що за останній рік ми не повинні нічого виключати і нічого не повинні виключати", – додав британський міністр оборони.

Раніше Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні, що потенційно може зайняти місяці. Він зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Прем’єр Британії Ріші Сунак напередодні підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.