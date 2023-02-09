Журналіст описав заходи з перевірки відвідувачів Зеленського на Банковій

Щоб потрапити на аудієнцію до президента Володимира Зеленського, кожен охочий має пройти в Офісі президента кілька ступенів контролю, включаючи перевірку документів, металошукач і тепловізор.

Джерело: німецьке видання "Spiegel", журналіст якого разом із колегою з "Le Figaro" взяв інтерв'ю у Зеленського перед його візитом до Лондона, Парижа й Брюсселя

Дослівно: "Кожен, хто хоче потрапити сюди і не є співробітником апарату, має заздалегідь надіслати своє посвідчення особи для перевірки, а потім пройти через кілька контрольно-пропускних пунктів.

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Тепловізійні камери та пильні чоловіки з гарнітурою у вухах чекають на третьому поверсі (вочевидь, ідеться про 4-й поверх – УП). Відвідувачі повинні здати наручний годинник, мобільні телефони і навіть ручки, які вони принесли із собою.

На початку війни Зеленський проводив інтерв'ю між мішками з піском. Тепер він приймає відвідувачів у золотій залі з інкрустованим паркетом та шовковими шпалерами".

Деталі: Журналісти дорогою до президента України, перед перевіркою безпеки, зустріли начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони – Кирила Буданова. Він також проходив через металошукач.

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Після інтерв'ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба чекав біля воріт, у нього була призначена зустріч із Зеленським.

Сам Зеленський, за спостереженням журналістів, виглядав змученим та схвильованим.