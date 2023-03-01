Зеленський: Нові активні дії українських військових повернуть безпеку прифронтовій зоні

Президент Володимир Зеленський 1 березня провів селекторну нараду з керівниками Служби безпеки України, розвідок, військових формувань щодо ситуація у фронтових і прифронтових зонах.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні 1 березня

Пряма мова: "Провів сьогодні довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави. Військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, Офіс.

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Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" – були доповіді щодо ситуації за добу".

Деталі: Президент зазначив, що крім безпосередньо фронтових напрямків було приділено увагу і прифронтовим територіям, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів: Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина.

За словами Зеленського, там "люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні", бо Росія постійно намагається знищити все, що є в людей.

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Пряма мова: "Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні.

Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій.

Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях! Дякую кожному й кожній в наших силах оборони і безпеки, хто зараз уже готується!".

Деталі: Президент також подякував тим, хто робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя: ДСНС, силам поліції, соціальним і адміністративним службам, місцевій владі, сумлінному бізнесу й волонтерам.

Також голова держави подякував прикордонникам і всім іншим воїнам, які стримують ворога, які знищують вогневі точки окупантів, які знищують логістику ворога та "влучно ведуть Росію до поразки".