Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Нові активні дії українських військових повернуть безпеку прифронтовій зоні

Олена РощінаСереда, 1 березня 2023, 21:09
Зеленський: Нові активні дії українських військових повернуть безпеку прифронтовій зоні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 1 березня провів селекторну нараду з керівниками Служби безпеки України, розвідок, військових формувань щодо ситуація у фронтових і прифронтових зонах. 

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні 1 березня

Пряма мова: "Провів сьогодні довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави. Військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, Офіс.

Реклама:

Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" – були доповіді щодо ситуації за добу".

Деталі: Президент зазначив, що крім безпосередньо фронтових напрямків було приділено увагу і прифронтовим територіям, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів: Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина.

За словами Зеленського, там "люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні", бо Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні.

Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій.

Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях! Дякую кожному й кожній в наших силах оборони і безпеки, хто зараз уже готується!".

Деталі: Президент також подякував тим, хто робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя: ДСНС, силам поліції, соціальним і адміністративним службам, місцевій владі, сумлінному бізнесу й волонтерам.

Також голова держави подякував прикордонникам і всім іншим воїнам, які стримують ворога, які знищують вогневі точки окупантів, які знищують логістику ворога та "влучно ведуть Росію до поразки".

Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: