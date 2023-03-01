Зеленский: Новые активные действия украинских военных вернут безопасность прифронтовой зоне

Президент Владимир Зеленский 1 марта провел селекторное совещание с руководителями Службы безопасности Украины, разведок, военных формирований по ситуации во фронтовых и прифронтовых зонах.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении 1 марта

Прямая речь: "Провел сегодня длительный, детальный селектор со всеми, кто осуществляет руководство различными направлениями защиты государства. Военные, СБУ, ГУР, внешняя разведка, МВД, другие чиновники, Офис.

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Каждое фронтовое направление держим под контролем. "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" – были доклады по ситуации за сутки".

Детали: Президент отметил, что кроме непосредственно фронтовых направлений было уделено внимание и прифронтовым территориям, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам: Никополь и другие общины Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумщина, Черниговщина.

По словам Зеленского, там "люди хоть и не на фронте, но все же непосредственно на войне", потому что Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей.

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Прямая речь: "Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия постепенно будут возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне.

Каждое движение нашего флага вперед будет означать и обеспечение безопасности наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой.

Спасибо всем, кто готов помогать нашему государству в дальнейших активных действиях! Спасибо каждому и каждой в наших силах обороны и безопасности, кто сейчас уже готовится!".

Детали: Президент также поблагодарил тех, кто делает все возможное, чтобы в прифронтовых районах Украины, в городах и общинах, которые подвергаются российским ударам, все же сохранялась нормальная жизнь: ГСЧС, силы полиции, социальные и административные службы, местные власти, добросовестный бизнес и волонтеров.

Также глава государства поблагодарил пограничников и всех других воинов, которые сдерживают врага, которые уничтожают огневые точки оккупантов, которые уничтожают логистику врага и "точно ведут Россию к поражению".