Зеленский: Новые активные действия украинских военных вернут безопасность прифронтовой зоне

Президент Владимир Зеленский 1 марта провел селекторное совещание с руководителями Службы безопасности Украины, разведок, военных формирований по ситуации во фронтовых и прифронтовых зонах.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении 1 марта

Прямая речь: "Провел сегодня длительный, детальный селектор со всеми, кто осуществляет руководство различными направлениями защиты государства. Военные, СБУ, ГУР, внешняя разведка, МВД, другие чиновники, Офис.

Каждое фронтовое направление держим под контролем. "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" – были доклады по ситуации за сутки".

Детали: Президент отметил, что кроме непосредственно фронтовых направлений было уделено внимание и прифронтовым территориям, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам: Никополь и другие общины Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумщина, Черниговщина.

По словам Зеленского, там "люди хоть и не на фронте, но все же непосредственно на войне", потому что Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей.

Прямая речь: "Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия постепенно будут возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне.

ВИДЕО ДНЯ

Каждое движение нашего флага вперед будет означать и обеспечение безопасности наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой.

Спасибо всем, кто готов помогать нашему государству в дальнейших активных действиях! Спасибо каждому и каждой в наших силах обороны и безопасности, кто сейчас уже готовится!".

Детали: Президент также поблагодарил тех, кто делает все возможное, чтобы в прифронтовых районах Украины, в городах и общинах, которые подвергаются российским ударам, все же сохранялась нормальная жизнь: ГСЧС, силы полиции, социальные и административные службы, местные власти, добросовестный бизнес и волонтеров.

Также глава государства поблагодарил пограничников и всех других воинов, которые сдерживают врага, которые уничтожают огневые точки оккупантов, которые уничтожают логистику врага и "точно ведут Россию к поражению".