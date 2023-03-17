Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Схеми" знайшли махінації у постачанні харчів для армії навіть після "яєчного скандалу"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 березня 2023, 14:53
Схеми знайшли махінації у постачанні харчів для армії навіть після яєчного скандалу
Фото: Getty Images

Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження 8 контрактів Міноборони на харчування армії та порівняли оновлені ціни на продукти після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ.

Джерело: "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода")

Дослівно: "Розслідувачі дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові".

Реклама:

Деталі:  Розслідувачі, спираючись на наявні контракти, встановили, що армійські постачальники самі закуповують найбільш "ходові" продукти для війська  (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, у двічі-тричі нижчими, ніж постачають їх для ЗСУ.

"Таким чином маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30 - 70%", - зазначається у розслідуванні.

Так, наприклад, яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 грн/кг. При цьому, самі закуповують їх максимум по 15 - 16 грн/кг.

ВІДЕО ДНЯ
 

Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 - 6,3 гривень за штуку.

 

Ціну на картоплю у засекречені грудневі контракти з Міноборони постачальники заклали у розмірі від 17,7 до 27 грн/кг. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг.

 

При цьому, як з’ясували "Схеми", у грудні-січні самі вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 грн/кг.

Капусту до скандалу планували продавати по 30 - 37,2 грн/кг, після – вже по 16,2-26,2 грн/кг. Закуповували у грудні-січні компанії цей овоч по 8,5-14,4 грн/кг.

 

Розслідувачі також нагадали, що загальна сума на харчування для армії, яку Міноборони попередньо закладало на 2023 рік – близько 43 мільярдів гривень.

Знати більше: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

Теми: МіноборонискандалпродуктиЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
14:51
У Байдена пояснили різницу між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:43
Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня
Усі новини...
Реклама: