"Схеми" знайшли махінації у постачанні харчів для армії навіть після "яєчного скандалу"
Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження 8 контрактів Міноборони на харчування армії та порівняли оновлені ціни на продукти після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ.
Джерело: "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода")
Дослівно: "Розслідувачі дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові".
Деталі: Розслідувачі, спираючись на наявні контракти, встановили, що армійські постачальники самі закуповують найбільш "ходові" продукти для війська (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, у двічі-тричі нижчими, ніж постачають їх для ЗСУ.
"Таким чином маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30 - 70%", - зазначається у розслідуванні.
Так, наприклад, яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 грн/кг. При цьому, самі закуповують їх максимум по 15 - 16 грн/кг.
Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 - 6,3 гривень за штуку.
Ціну на картоплю у засекречені грудневі контракти з Міноборони постачальники заклали у розмірі від 17,7 до 27 грн/кг. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг.
При цьому, як з’ясували "Схеми", у грудні-січні самі вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 грн/кг.
Капусту до скандалу планували продавати по 30 - 37,2 грн/кг, після – вже по 16,2-26,2 грн/кг. Закуповували у грудні-січні компанії цей овоч по 8,5-14,4 грн/кг.
Розслідувачі також нагадали, що загальна сума на харчування для армії, яку Міноборони попередньо закладало на 2023 рік – близько 43 мільярдів гривень.
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Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
- У лютому Міністерство оборони опублікувало оновлені договори по закупівлю продуктів для армії, згідно з якими, послуга із забезпечення харчування складатиме від 137 до 144, гривень, терміни контрактів зменшили, а ціни на продукти знизилися. Зокрема яйця коштуватимуть – 8-9 гривень.