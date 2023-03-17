"Схеми" знайшли махінації у постачанні харчів для армії навіть після "яєчного скандалу"

Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження 8 контрактів Міноборони на харчування армії та порівняли оновлені ціни на продукти після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ.

Джерело: "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода")

Дослівно: "Розслідувачі дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові".

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Деталі: Розслідувачі, спираючись на наявні контракти, встановили, що армійські постачальники самі закуповують найбільш "ходові" продукти для війська (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, у двічі-тричі нижчими, ніж постачають їх для ЗСУ.

"Таким чином маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30 - 70%", - зазначається у розслідуванні.

Так, наприклад, яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 грн/кг. При цьому, самі закуповують їх максимум по 15 - 16 грн/кг.

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Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 - 6,3 гривень за штуку.

Ціну на картоплю у засекречені грудневі контракти з Міноборони постачальники заклали у розмірі від 17,7 до 27 грн/кг. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг.

При цьому, як з’ясували "Схеми", у грудні-січні самі вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 грн/кг.

Капусту до скандалу планували продавати по 30 - 37,2 грн/кг, після – вже по 16,2-26,2 грн/кг. Закуповували у грудні-січні компанії цей овоч по 8,5-14,4 грн/кг.

Розслідувачі також нагадали, що загальна сума на харчування для армії, яку Міноборони попередньо закладало на 2023 рік – близько 43 мільярдів гривень.

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