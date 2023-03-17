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"Схемы" нашли махинации в поставках продовольствия для армии даже после "яичного скандала"

Станислав ПогориловПятница, 17 марта 2023, 14:53
Схемы нашли махинации в поставках продовольствия для армии даже после яичного скандала
Фото: Getty Images

Журналисты "Схем" получили в свое распоряжение 8 контрактов Минобороны на питание армии и сравнили обновленные цены на продукты после скандала с завышенной стоимостью на продукты для ВСУ.

Источник: "Схемы" (проект "Радио Свобода")

Дословно: "Расследователи пришли к выводу, что даже после снижения цен и ограничения действия контрактов тремя месяцами, по многим ключевым позициям цены все равно остаются выше среднерыночных".

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Детали:  Расследователи, опираясь на имеющиеся контракты, установили, что армейские поставщики сами закупают наиболее "ходовые" продукты для войска (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.д.) по ценам, в два-три раза ниже, чем поставляют их для ВСУ.

"Таким образом маржа для частных фирм по этим позициям на многомиллиардных контрактах нередко составляет 30 - 70%", - отмечается в расследовании.

Так, например, яблоки поставщики будут продавать военным от 25 до 51 грн/кг. При этом, сами закупают их максимум по 15 - 16 грн/кг.

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Стоимость яиц для Минобороны составила в среднем 9 гривен за штуку, хотя закупают их компании в диапазоне 5,4 - 6,3 гривен за штуку.

 

Цену на картофель в засекреченные декабрьские контракты с Минобороны поставщики заложили в размере от 17,7 до 27 грн/кг. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые - так и оставили 17,7 грн/кг.

 

При этом, как выяснили "Схемы", в декабре-январе сами они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн/кг.

Капусту до скандала планировали продавать по 30 - 37,2 грн/кг, после - уже по 16,2-26,2 грн/кг. Закупали в декабре-январе компании этот овощ по 8,5-14,4 грн/кг.

 

Расследователи также напомнили, что общая сумма на питание для армии, которую Минобороны предварительно закладывало на 2023 год - около 43 миллиардов гривен.

Узнать больше: От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

Предыстория: 

Темы: МинобороныскандалпродуктыЗакарпатье
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