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Називав росіян визволителями: 5 років в’язниці отримав житель Франківська

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 20:41
Називав росіян визволителями: 5 років в’язниці отримав житель Франківська
ФОТО PIXABAY.COM

Жителя Івано-Франківська засудили до п'яти років в’язниці за підтримку агресії Росії проти України.

Джерело: пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: Прокурори довели, що 63-річний уродженець Казахстану, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початку повномасштабного вторгнення Росії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував росіян.

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Чоловік публічно звеличував владу Росії, окупаційні війська називав визволителями, а захоплені міста – звільненими від нацизму.

У суді він свою провину не визнав. Обвинуваченого засудили до п’яти років в’язниці за виправдовування агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України).

Теми: Івано-Франківськсудпрокуратура
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