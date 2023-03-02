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Называл россиян освободителями: 5 лет тюрьмы получил житель Франковска

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 21:41
ФОТО PIXABAY.COM

Жителя Ивано-Франковска приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку агрессии России против Украины.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: Прокуроры доказали, что 63-летний уроженец Казахстана, который долгое время проживает в Ивано-Франковске, с начала полномасштабного вторжения России распространял в соцсети антиукраинские сообщения и поддерживал россиян.

Мужчина публично превозносил власть России, оккупационные войска называл освободителями, а захваченные города – освобожденными от нацизма.

В суде он свою вину не признал. Обвиняемого приговорили к пяти годам тюрьмы за оправдание агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

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Темы: Ивано-Франковсксудпрокуратура
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