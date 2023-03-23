В УПЦ МП вирішили не йти на компроміси і "захищати" Лавру

Синод Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, заявив про рішення захищати Києво-Печерську Лавру "всіма законними засобами".

Джерело: звернення синоду УПЦ МП

Дослівно: "Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню - Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру".

Деталі: Очільники УПЦ МП заявили про зростаючий тиск і закликали прихильників їхньої церкви до "твердого і непохитного стояння у вірі".

Церковники також почали хвалитися, що відновлювали та відбудовували споруди Лаври, які були в них в оренді з 1988 року.

За їхніми словами, натомість влада намагається їх "всебічно залякати, умовити на якийсь "компроміс" і, в результаті, просто знищити".

При цьому синод УПЦ МП згадав, як тисячі вірян вийшли на хресний хід у 2-гу неділю Великого посту після Божественної літургії.

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Також очільники УПЦ МП у відповідь начебто на звернення "благословити духовний труд по захисту нашого законного права й надалі молитися у Києво-Печерській Лаврі", пообіцяли, що "жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю відстоювати святе Православ’я".

"Масштабний тиск на віруючих Української Православної Церкви зростає, і сьогодні ми звертаємось до усіх вас, возлюблені у Христі браття і сестри, зі словом живої любові і закликом до твердого і непохитного стояння у вірі", - говориться в заяві.

Передісторія:

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано. У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає. Ченці УПЦ МП відмовилися виселятися з Києво-Печерської Лаври.

20 березня представники УПЦ МП хотіли зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а коли це не вдалося, опублікували звернення до нього, в якому закликали не забирати в них Києво-Печерську лавру.

У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Ченцям і вірянам УПЦ МП із 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври, бо комісія оцінює збереження культурних цінностей.

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