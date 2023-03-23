Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В УПЦ МП решили не идти на компромиссы и "защищать" Лавру

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 11:49
В УПЦ МП решили не идти на компромиссы и защищать Лавру
Фото: сайт УПЦ МП

Синод Украинской православной церкви, аффилированной с Русской православной церковью, заявил о решении защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами".

Источник: обращение синода УПЦ МП

Дословно: "Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню - Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Реклама:

Детали: Руководители УПЦ МП заявили о растущем давлении и призвали сторонников их церкви к "твердому и непоколебимому стоянию в вере".

Церковники также начали хвастаться, что восстанавливали и отстраивали сооружения Лавры, которые были у них в аренде с 1988 года.

По их словам, зато власть пытается их "всесторонне запугать, уговорить на какой-то "компромисс" и, в результате, просто уничтожить".

ВИДЕО ДНЯ

При этом синод УПЦ МП вспомнил, как тысячи верующих вышли на крестный ход во 2-е воскресенье Великого поста после Божественной литургии.

Также руководители УПЦ МП в ответ якобы на обращение "благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре", пообещали, что "никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое Православие".

"Масштабное давление на верующих Украинской Православной Церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и непоколебимому стоянию в вере", - говорится в заявлении.

Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут. В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет. Монахи УПЦ МП отказались выселяться из Киево-Печерской Лавры.
  • 20 марта представители УПЦ МП хотели встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а когда это не удалось, опубликовали обращение к нему, в котором призвали не забирать у них Киево-Печерскую лавру.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.
  • Монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры, потому что комиссия оценивает сохранность культурных ценностей.

Читайте также: "Коллаборанты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не)Московского патриархата

Темы: УПЦ МПцерковьУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: