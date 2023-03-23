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В УПЦ МП решили не идти на компромиссы и "защищать" Лавру

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 12:49
В УПЦ МП решили не идти на компромиссы и защищать Лавру
Фото: сайт УПЦ МП

Синод Украинской православной церкви, аффилированной с Русской православной церковью, заявил о решении защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами".

Источник: обращение синода УПЦ МП

Дословно: "Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню - Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Детали: Руководители УПЦ МП заявили о растущем давлении и призвали сторонников их церкви к "твердому и непоколебимому стоянию в вере".

Церковники также начали хвастаться, что восстанавливали и отстраивали сооружения Лавры, которые были у них в аренде с 1988 года.

По их словам, зато власть пытается их "всесторонне запугать, уговорить на какой-то "компромисс" и, в результате, просто уничтожить".

При этом синод УПЦ МП вспомнил, как тысячи верующих вышли на крестный ход во 2-е воскресенье Великого поста после Божественной литургии.

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Также руководители УПЦ МП в ответ якобы на обращение "благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре", пообещали, что "никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое Православие".

"Масштабное давление на верующих Украинской Православной Церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и непоколебимому стоянию в вере", - говорится в заявлении.

Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут. В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет. Монахи УПЦ МП отказались выселяться из Киево-Печерской Лавры.
  • 20 марта представители УПЦ МП хотели встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а когда это не удалось, опубликовали обращение к нему, в котором призвали не забирать у них Киево-Печерскую лавру.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.
  • Монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры, потому что комиссия оценивает сохранность культурных ценностей.

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Темы: УПЦ МПцерковьУкраина
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