Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 15:58
ілюстративне фото тасс

Активіст і вуличний художник з Євпаторії Богдан Зіза, заарештований за обвинуваченням у "тероризмі", розповів про побиття з боку співробітників ФСБ заради неодноразових вибачень на камеру.

Джерело: Зіза в коментарі "Крим.Реалії"

Пряма мова Зізи: "Напевно, здивую вас, але відео з моїм "вибаченням", як мінімум, п'ять. Перше потрапило в ЗМІ, друге - в матеріалах справи, ще кілька були забраковані.

Знімають їх безпосередньо працівники ФСБ. Спочатку спокійно просять сказати на камеру все, що їм потрібно. Потім, коли відмовляєшся, починають погрожувати, переконувати".

Деталі: За словами Зізи, ФСБ дуже потрібні ці записи щонайменше для залякування населення та імітації згоди з Кремлем.

Політв'язень наголошує, що вони вже не гребують жодними заходами: побиттям і тортурам піддається майже кожен політв'язень.

Пряма мова Зізи: "Щодо моєї ситуації, вони спочатку змусили мене записати одне відео, яке відправили на перевірку якомусь своєму начальнику. Потім - інше, коли той відповів, що якось я не дуже щиро каюся.

ВІДЕО ДНЯ

Я навмисно не показував жодних емоцій, тому мене знову били. Актор я не дуже хороший, а ще текст постійно змінювався. То мені потрібно було вибачитися перед російською армією, потім - перед Путіним".

Читайте також: Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

Теми: політв'язніКримокупаціяФСБ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

доповненоСБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

відео"Люди лежали на дорозі та повільно помирали": оголошено підозри за розстріл колони в Ірпені

Росіяни розстріляли українського військового після слів "Слава Україні"

У Білорусі Тихановській дали 15 років колонії

Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій ЗСУ в Бахмуті – ЗМІ

Усі новини...
політв'язні
США запровадили санкції проти низки росіян через переслідування опозиціонера Кара-Мурзи
У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії
Лубінець вимагає розслідувати смерть українських політв’язнів у РФ, готує листа до ООН
Останні новини
19:52
У Twitter стався збій
19:51
Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану – ЗМІ
19:37
Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ
19:31
доповненоСБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
19:17
Міністри оборони країн ЄС заслухають Резнікова й обговорять надання Україні боєприпасів
19:11
Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом
19:11
фотоНа Миколаївщині на мінах підірвались 4 людей: є загиблий та поранені
19:07
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 1%
18:53
У Раді Європи закликали створити механізм для повернення вивезених до Росії українських дітей
18:46
Україна та Німеччина спільно викрили мережу хакерів-вимагачів
Усі новини...