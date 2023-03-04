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Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 14:58
Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього вибачення перед Путіним і армією РФ
ілюстративне фото тасс

Активіст і вуличний художник з Євпаторії Богдан Зіза, заарештований за обвинуваченням у "тероризмі", розповів про побиття з боку співробітників ФСБ заради неодноразових вибачень на камеру.

Джерело: Зіза в коментарі "Крим.Реалії"

Пряма мова Зізи: "Напевно, здивую вас, але відео з моїм "вибаченням", як мінімум, п'ять. Перше потрапило в ЗМІ, друге - в матеріалах справи, ще кілька були забраковані.

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Знімають їх безпосередньо працівники ФСБ. Спочатку спокійно просять сказати на камеру все, що їм потрібно. Потім, коли відмовляєшся, починають погрожувати, переконувати".

Деталі: За словами Зізи, ФСБ дуже потрібні ці записи щонайменше для залякування населення та імітації згоди з Кремлем.

Політв'язень наголошує, що вони вже не гребують жодними заходами: побиттям і тортурам піддається майже кожен політв'язень.

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Пряма мова Зізи: "Щодо моєї ситуації, вони спочатку змусили мене записати одне відео, яке відправили на перевірку якомусь своєму начальнику. Потім - інше, коли той відповів, що якось я не дуже щиро каюся.

Я навмисно не показував жодних емоцій, тому мене знову били. Актор я не дуже хороший, а ще текст постійно змінювався. То мені потрібно було вибачитися перед російською армією, потім - перед Путіним".

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Теми: політв'язніКримокупаціяФСБ
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