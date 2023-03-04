Міжнародний центр з розслідування злочинів РФ запрацює влітку – генпрокурор

Генеральні прокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії, який запрацює влітку 2023 року.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Документ завізували після координаційного засідання прокурорів JIT, яке відбулося під час проведення міжнародної конференції "Об'єднані заради перемоги" у Львові.

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"Сьогодні ми підписали додаткову угоду до угоди про Спільну слідчу групу, яка передбачає створення у Гаазі на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України", - сказав генпрокурор України Андрій Костін.

За словами Костіна, передбачається, що у цьому центрі працюватимуть прокурори, які збиратимуть докази злочину агресії.

Також Офіс генпрокурора збирається поділитися з прокурорами центру у Гаазі доказами вчинення злочинів агресії, які уже накопичилися у відомстві.

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Попередньо планується, що центр запрацює у липні поточного року.

Генпрокурор додав, що робота цього Міжнародного центру буде першим кроком на шляху до створення Спеціального трибуналу по засудження злочину агресії російської політичної і військової верхівки відносно України.

Що передувало: Під час візиту до України голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на початку лютого поточного року була досягнута домовленість про створення Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії у Гаазі.