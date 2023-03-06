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Цивільних на Дніпропетровщині просять повернути зброю, яку їм видали на початку війни

Роман ПетренкоПонеділок, 6 березня 2023, 14:37
Цивільних на Дніпропетровщині просять повернути зброю, яку їм видали на початку війни
АВТОМАТИ, ФОТО GETTY IMAGES

Цивільні громадяни Дніпропетровської області мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, яку їм давали на початку повномасштабного вторгнення Росії, протягом 10 днів.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Річ у тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю.

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Решта залишила "на руках". Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку".

Деталі: Згідно з наказом МВС від 07.03.2022 № 175, за яким людям, які беруть участь у відсічі російської агресії, видавали вогнепальну зброю, зазначається, що поліція приймає зброю назад, які підлягають поверненню цивільними особами протягом 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану.

Також люди мають повернути зброю, якщо не можуть чи не хочуть брати участь у відсічі збройній агресії або у разі зміни місця проживання.

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Теми: Дніпропетровська областьзброявійна
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