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Збитки від землетрусів у Туреччині можуть перевищувати $100 млрд – ООН

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 18:53

Програма розвитку ООН (ПРООН) оцінює збитки, завдані в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині, в суму, що може перевищувати 100 мільярдів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у вівторок на брифінгу заявила представниця ПРООН Луїза Віттон.

"З розрахунків, зроблених на сьогоднішній день, ясно, що сума збитків, представлена урядом і підтримана... міжнародними партнерами, перевищить 100 мільярдів доларів", – сказала вона через відеозв'язок з турецького міста Газіантеп.

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Вінтон описала картини в найбільш постраждалій від землетрусу турецькій провінції Хатай як "апокаліптичні", заявивши, що сотні тисяч будинків були зруйновані. "Потреби величезні, але ресурси обмежені", – додала вона.

Попередня оцінка збитків, яка, за словами представниці ПРООН, охоплює лише Туреччину, буде орієнтиром для конференції донорів з метою мобілізації коштів для жертв землетрусів, яка відбудеться 16 березня в Брюсселі.

Раніше Світовий банк оцінив збитки, завдані Туреччині, приблизно в 34,2 мільярда доларів.

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Унаслідок землетрусів на початку лютого, які зачепили Туреччину та Сирію, загинули понад 52 тисячі людей. Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб.

Теми: ТуреччиназемлетрусООНгроші
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