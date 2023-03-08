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Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 13:34
Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил
колаж "Армія Inform"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив безцінний внесок українських жінок для перемоги над російським агресором.

Джерело: Залужний у соцмережах

Пряма мова: "Українська жінка сьогодні - хто Вона?

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Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя.

Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще - керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії.

Мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини. Дружина, яка чекає вдома. Або яку чекають вдома. Донька, яка пишається батьками і стала для них надійною опорою.

ВІДЕО ДНЯ

Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил".

Нагадаємо: 8 березня відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок.

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Теми: Залужний
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