Залужный поблагодарил украинских женщин за самоотверженность на передовой и надежный тыл

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил бесценный вклад украинских женщин для победы над российским агрессором.

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь: "Украинская женщина сегодня - кто Она?

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Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, которая героически спасает жизни.

Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще - руководитель компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии.

Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, которая ждет дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями и стала для них надежной опорой.

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Ежедневно вы делаете бесценный вклад для нашей победы. Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл".

Напомним: 8 марта отмечается Международный день борьбы за права женщин.

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