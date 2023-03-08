Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный поблагодарил украинских женщин за самоотверженность на передовой и надежный тыл

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 14:34
Залужный поблагодарил украинских женщин за самоотверженность на передовой и надежный тыл
коллаж "Армія Inform"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил бесценный вклад украинских женщин для победы над российским агрессором.

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь: "Украинская женщина сегодня - кто Она?

Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, которая героически спасает жизни.

Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще - руководитель компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии.

Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, которая ждет дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями и стала для них надежной опорой.

Ежедневно вы делаете бесценный вклад для нашей победы. Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 8 марта отмечается Международный день борьбы за права женщин.

Читайте также: Советский пережиток или борьба за права: как появилось 8 марта и какие альтернативы празднику в Украине?

Темы: Залужный
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове

Auchan удваивает присутствие в России, открывая новую сеть магазинов

Заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор с монастырем УПЦ МП

видеоНардепа от ОПЗЖ подозревают в попытке завладеть 8 га земли в Киеве

Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN

Зеленский объяснил, почему появились статьи об украинском следе в деле "Северных потоков"

Все новости...
Залужный
Залужный встретился с топ-военными Британии, Польши и США
Зеленский и Залужный спорят о действиях ВСУ в Бахмуте - СМИ
Зеленский собирал Ставку: заслушал Залужного и Буданова
Последние новости
20:10
видеоНа Netflix выйдет украинский фильм "Борщ. Секретный ингредиент"
19:57
Украина откладывает изменения в закон об олигархах, которые были требованием ЕС
19:53
США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове
19:52
"Нафтогаз" представил кредиторам обновленный сценарий реструктуризации долгов по евробондам
19:52
фото10-летняя девочка из Черкасской области передала 120 тысяч гривен на авто для пограничников
19:47
ФотоМужчина принес домой кассетный снаряд, где на нем подорвался ребенок
19:45
Правительство Шотландии предлагает наказывать мужчин тюрьмой за мизогинию
19:44
Оккупанты оштрафовали крымчанку за исполнение Гимна Украины на видео
19:34
С февраля оплата штрафов автофиксации перешла на новые реквизиты: сколько штрафов накопилось
19:32
фотоВ немецком Карлсруэ захватили заложников, продолжается полицейская операция
Все новости...